حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 20 يناير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

ستظل عائلتك مهمة بالنسبة لك، وتستمتع بقضاء الوقت معهم، قد تساعدك مهارات العرض والكفاءة على التطور، الإنفاق غير الملائم يمكن أن يعرقل ميزانيتك، لذا يمكن أن تكون الصحة في حالة غير جيدة بسبب الإهمال.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: برتقالي

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

من المحتمل أن تكون حياتك العائلية مُرضية للغاية، قد تتمتع بوضع مالي سليم بقرارات حكيمة، سوف تستفيد بشكل كبير من قدرتك المتأصلة على الانضباط والاعتدال.

التركيز على الحب: علاقتكما مثالية ، لكن ليالي المواعدة الرومانسية يمكن أن تأخذها إلى المستوى التالي.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: أحمر غامق

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

يبدو أن اليوم مستقر وجيد لصحتك العامة بشكل عام. سيكون من السهل بالنسبة لك تحقيق النجاح المهني. قد يكون البعض قادرًا على تحرير رأس المال والسعي وراء مشاريع محفوفة بالمخاطر ولكنها مربحة

التركيز على الحب: مع وجود قدر كافٍ من الثقة والألفة ، يمكنك جعل علاقتك رسمية.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: كريم

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

يمكن أن يساعدك الموقف المتفائل على الأداء الجيد في العمل والاستمتاع به، قد يؤدي اللقاء في المساء إلى السعادة في المنزل قد لا تزال بحاجة إلى دواء لعلاج بعض أعراض الحساسية، حتى لو كنت بصحة جيدة.

التركيز على الحب: ستكون مهتمًا بشخص تقابله بالصدفة أو في العمل.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: كستنائي

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

يمكن أن يساعدك قضاء وقت ممتع مع الأشخاص الذين تهتم بهم في بناء علاقات أقوى معهم. قد تكون الموارد المالية مستقرة بما يكفي لتحمل القيام بشيء لطيف لنفسك، قد يكون اليوم يومًا جيدًا لاتخاذ قرار بشأن الأهداف والأحلام المهنية المستقبلية

التركيز على الحب: إذا كان الآخرون المهمون يفهمون مشاعرك ، فقد يساعد ذلك في تقوية علاقتك.

رقم الحظ: 1

لون الحظ: أصفر فاتح

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

قد يكون إجراء استثمارات مع التركيز على المستقبل خيارًا جيدًا، كما تم الاعتراف بكفاءتك، يمكنك توقع النجاح المهني. يمكن استشارة أحد الأقارب الكبار للحصول على المشورة بشأن الأمور الهامة، لحماية سلامتك

التركيز على الحب: سيشعر الشركاء الملتزمون بالرضا عن الحالة الحالية لعلاقتهم.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: برتقالي

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

من المرجح أن تكون الوظيفة الجديدة مناسبة لمهاراتك وخلفيتك. قد تكون ناجحًا جدًا في أي مشروع تجاري جديد تقوم به. يمكن استعادة السلام في المنزل من خلال مناقشة صادقة ومفتوحة، يمكنك أن تشكر صحتك الجيدة على الفرح والحيوية

التركيز على الحب: الأحداث غير السارة يمكن أن تؤثر على زواجك ؛ كن صادقًا مع شريكك.

رقم الحظ: 1

لون الحظ: أوف وايت

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

يمكنك أن تظل بصحة جيدة إذا كنت تتأمل بانتظام وتركز على الإيجابيات. يمكنك جني الأموال من الاستثمارات السابقة من اليوم. توقع أن تزداد وتيرة حياتك المنزلية مع تجديد الاتصال بالأقارب الذين فقدوا منذ فترة طويلة.

التركيز على الحب: قد يكون الوقت قد حان لإضفاء الإثارة على الرومانسية من خلال تجربة بعض الأشياء الجديدة معًا.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: الخوخ

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

قد تتحسن صحتك باتباع نظامك الغذائي الصحي والتدريبات المنتظمة. لن يمر تفانيك في عملك دون أن يلاحظه أحد من قبل المسؤولين عنك. يمكن أن يظل الوضع في المنزل متوتراً إذا لم يوافق أحباؤك على قرارك. أولئك الذين ساهموا في عمل جديد مزدهر لفترة من الوقت.

التركيز على الحب: قد تزدهر حياتك العاطفية عندما تتعلم المزيد عن بعضكما البعض.

رقم الحظ: 1

لون الحظ: كستنائي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

إذا كنت تقود مشروعًا جيدًا ، فقد تحصل على مزيد من المسؤولية وزيادة في الراتب. دع الوقت يشفي الجروح ويتبنى نظرة خالية من الهموم للحياة. إذا كانت التمارين المنتظمة واليوجا تساعدك على الشعور بالاسترخاء والسلام ، يجب أن تستمر في ممارستها.

التركيز على الحب: جرب التخطيط لبعض الأنشطة المثيرة معًا لإضفاء الإثارة على ذخيرتك الرومانسية معًا، ربما في الهواء الطلق.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: أرجواني

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

إذا كان لديك رأس المال في متناول اليد ، فقد تتمكن من بدء عمل تجاري مربح. يمكن لوجود زملاء ورؤساء داعمين أن يفعل المعجزات لإخراجك في مكان العمل، يمكنهم الدراسة للاختبارات القادمة ومقابلات العمل.

التركيز على الحب: يمكن أن ترتفع مشاعرك اليوم وأنت تشارك أفكارك الأعمق مع شريك حياتك.

رقم الحظ: 11

لون الحظ: أخضر

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

يمكنك تحسين إحساسك بالكمال من خلال ممارسات العلاج الطبيعي المنتظمة. قد تحصل على العديد من الفرص لإثبات الكفاءة وكسب شهرة في مكان العمل. إذا كان دخلك ومدخراتك متوسطًا ، فيجب أن تتجنب التبذير في الإنفاق.

التركيز على الحب: بعضكم على وشك عقد قرانه مع حبيبتك منذ فترة طويلة.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: أزرق ملكي