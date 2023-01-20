«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح في يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

• عزيق سطح التربة

• تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف

• الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر، ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس.

• جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع اخراج الفسائل في السنوات العشر الاولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط يتم احاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة.

- التسميد

التسميد بسماد يوريا 1.5كجم للنخلة

- برنامج الري

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يناير

الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير

- برنامج المكافحة

• مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع

• إجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصي بها.