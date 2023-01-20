«صرف إسكندرية» تبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال

عقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعاً موسعاً مع مختلف قطاعات الشركة لبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال بالشركة.

وأوضح «نافع» أن الشركة تولي اهتمامًا بتطوير وتحسين الأعمال، والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الأعمال.

وأشار إلى بدء إطلاق خطة العمل لإعداد قواعد البيانات ورقمنتها وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات، وميكنة نظم العمل وتوفير البرامج والحلول التكنولوجية، وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظومة.

- الربط بين غرفة العمليات وقطاعات التخطيط والمشروعات

وناقش الحضور البرامج المتاحة الحالية التي يتم العمل بها بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية وكيفية الاستفادة منها، ودمجها مع المنظومة وسبل الربط مع القطاعات بمختلف مناطق الإسكندرية، والربط بين غرفة العمليات وقطاعات التخطيط والمشروعات والتأمين الفني.

وأكد على أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الربط مع الجهاز الإداري للدولة بخلاف تسهيل الإدارة والمراقبة لكافة الأعمال الداخلية وتعزيز قيم الشفافية.

وكان قد أوضح رئيس صرف الإسكندرية، مخاطر الوصلات الخلسة والتعدى على شبكات الصرف الصحى وتوصيل الصرف الصحى بالمخالفة دون مراعاة الاشتراطات الهندسية والفنية، مما يشكل خطورة على قاطني تلك العقارات، بالإضافة إلى تأثيره على استيعاب شبكة الصرف الصحى والتسبب فى الطفوحات وتجمعات المياه.

وأكد«نافع» خلال بيان أن الشركة تقوم على الفور بإزالة تلك الوصلات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وتحرير المخالفات فور اكتشافها.

وناشد رئيس شركة الصرف الصحي المواطنين بمحافظة الإسكندرية بسرعة تقنين أوضاعهم عن طريق التوجه إلى مركز خدمة العملاء بمقر الشركة بالديوان العام بالشاطبي لإتمام الإجراءات لتقنين الوضع وتقديم المستندات وسداد المستحقات المالية طبقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك، وضرورة الإبلاغ عن الوصلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الحلول الفنية الأنسب للحد من المخاطر الناتجة عنها والتي قد تتسبب في إنهيار العقارات، وذلك نظراً للأضرار الجسيمة التي تتسبب بها الوصلات غير القانونية على الشبكات والبنية التحتية بمحافظة الإسكندرية.