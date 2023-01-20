الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف إسكندرية» تبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال

اجتماع صرف صحي الإسكندرية
اجتماع صرف صحي الإسكندرية

عقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعاً موسعاً مع مختلف قطاعات الشركة لبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال بالشركة.

وأوضح «نافع» أن الشركة تولي اهتمامًا بتطوير وتحسين الأعمال، والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الأعمال.

وأشار إلى بدء إطلاق خطة العمل لإعداد قواعد البيانات ورقمنتها وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات، وميكنة نظم العمل وتوفير البرامج والحلول التكنولوجية، وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظومة.

- الربط بين غرفة العمليات وقطاعات التخطيط والمشروعات

وناقش الحضور البرامج المتاحة الحالية التي يتم العمل بها بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية وكيفية الاستفادة منها، ودمجها مع المنظومة وسبل الربط مع القطاعات بمختلف مناطق الإسكندرية، والربط بين غرفة العمليات وقطاعات التخطيط والمشروعات والتأمين الفني.

وأكد على أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الربط مع الجهاز الإداري للدولة بخلاف تسهيل الإدارة والمراقبة لكافة الأعمال الداخلية وتعزيز قيم الشفافية.

وكان قد أوضح رئيس صرف الإسكندرية، مخاطر الوصلات الخلسة والتعدى على شبكات الصرف الصحى وتوصيل الصرف الصحى بالمخالفة دون مراعاة الاشتراطات الهندسية والفنية، مما يشكل خطورة على قاطني تلك العقارات، بالإضافة إلى تأثيره على استيعاب شبكة الصرف الصحى والتسبب فى الطفوحات وتجمعات المياه.

وأكد«نافع» خلال بيان أن الشركة تقوم على الفور بإزالة تلك الوصلات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وتحرير المخالفات فور اكتشافها.

وناشد رئيس شركة الصرف الصحي المواطنين بمحافظة الإسكندرية بسرعة تقنين أوضاعهم عن طريق التوجه إلى مركز خدمة العملاء بمقر الشركة بالديوان العام بالشاطبي لإتمام الإجراءات لتقنين الوضع وتقديم المستندات وسداد المستحقات المالية طبقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك،  وضرورة الإبلاغ عن الوصلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الحلول الفنية الأنسب للحد من المخاطر الناتجة عنها والتي قد تتسبب في إنهيار العقارات، وذلك نظراً للأضرار الجسيمة التي تتسبب بها الوصلات غير القانونية على الشبكات والبنية التحتية بمحافظة الإسكندرية.

الصرف الصحي بالإسكندرية التحول الرقمي تطوير وتحسين الأعمال الخدمات المقدمة للمواطنين أهمية التحول الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

مع ذروة موسم السفر.. الصين: الأسوأ في المعركة ضد كورونا قد انتهى

منتدى دافوس: أكثر من 110 اقتصادات تتوصل لمسودة اتفاقية بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية

«صرف إسكندرية» تبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال

بسبب التباطؤ الاقتصادي.. الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر والين يتراجع

تكثيف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بسيوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل