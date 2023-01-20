كبسولات «هايبرلوب».. معلومات عن أسرع تكنولوجيا نقل أرضي في العالم

أجاب موقع "GIZMOCHINA" الصيني المعني بالتكنولوجيا، على تساؤل كيف أصبحت كبسولات "هايبرلوب"، أسرع تكنولوجيا نقل أرضي في العالم وابتكار رئيسي يغير مفهومنا عن السفر؟.

و"مشروع هايبرلوب" هو مفهوم لنظام نقل فائق السرعة، لنقل الركاب والبضائع عبر كبسولات يتم تسريعها تدريجيا عن طريق الدفع الكهربائي داخل أنبوب ذي الضغط المنخفض.

وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولّده مُحرِّك كهربائي، يهدف إلى السفر بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة.

وظهر هذا المفهوم لأول مرة باقتراح من المهندس الأمريكي روبرت غودار في عام 1910، ثم حظي باهتمام متجدد في عام 2013 عندما قام إيلون ماسك، الملياردير ومؤسس شركات تسلا وسبيس إكس بإحياء الفكرة.

وأكد التقرير، أن مشروع هايبرلوب الصيني، الذي يهدف إلى تطوير تقنية نقل بري فائقة السرعة ، أكنل بنجاح أول اختباراته باستخدام كبسولة ركاب كاملة الحجم، حيث أجريت الاختبارات في خط اختبار مغناطيسي فائق التوصيل في داتونغ بمقاطعة شانشي، ووصلت الكبسولة إلى سرعات تصل إلى 50 كم / ساعة، وتقطع مسافة 210 أمتار في كل مرة.

ويهدف المشروع في نهاية المطاف إلى نقل الركاب والبضائع بسرعة 1000 كم / ساعة أو أسرع في أنبوب شبه مفرغ ، مما يجعله أسرع تقنية نقل أرضية في العالم، وتم إجراء الاختبارات التجريبية من قبل شركة الصناعات الدفاعية الصينية (CASIC) ، التي قامت ببناء وتشغيل المنشأة.

وذكرت CASIC أن المكونات الحيوية، بما في ذلك المغناطيسات فائقة التوصيل، والأنظمة الكهربائية عالية الطاقة، وعناصر التحكم في أمان الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وأجهزة الاستشعار عملت جميعها كما هو مخطط لها أثناء الاختبارات، مما يمهد الطريق لإجراء تجارب مستقبلية بسرعات أعلى، وتم اقتراح فكرة قطار الأنبوب، لأول مرة من قبل مؤسس SpaceX Elon Musk في عام 2012، وقام بتأسيس The Boring Company لإحياء الفكرة.

كما انضم مؤسس Virgin Galactic ريتشارد برانسون إلى السباق بمشروع مماثل هايبرلوب، في لوس أنجلوس، حيث واجه كلا المشروعين تحديات مالية وتقنية، حيث ورد أن هايبرلوب الأول، استغنى عن أكثر من 100 موظف والتخلي عن فكرة نقل البشر، وفككت شركة Boring Company نفق الاختبار العام الماضي. تأخرت الصين في لعبة هايبرلوب، حيث لم تفتح CASIC أرضية منشأة Datong حتى أبريل من العام الماضي.

ومع ذلك، فقد استغرق فريق المشروع أقل من عام لإكمال تشغيله التجريبي الأول بعد بدء البناء، وهو ما عزته China Space News إلى الابتكار والدعم الحكومي القوي. يبلغ طول أنبوب مرفق الاختبار حاليًا 2 كم ومن المتوقع أن يمتد إلى 60 كم خلال السنوات القليلة المقبلة لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 1000 كم / ساعة.

شاركت CASIC في تطوير أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك مدافع السكك الحديدية وصاروخ DF-17، وهو أول صاروخ تفوق سرعة الصوت في الصين يدخل الخدمة، ويعتقد بعض الخبراء العسكريين أن التقنيات الجديدة التي تم تطويرها في منشأة Datong hyperloo، مثل أنظمة الدفع الكهرومغناطيسي وإدارة الطاقة، يمكن استخدامها للدفاع.