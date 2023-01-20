رونالدو: سعيد بإحراز الأهداف ومواجهة أصدقائى القدامى

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، عن سعادته الشديدة بالعودة إلى هز الشباك مرة أخرى وذلك في المواجهة التي جمعت فريقه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان فريق نجوم الهلال والنصر الذي يقوده رونالدو قد تعرض للخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي.

أحرز رونالدو الهدف الأول والثاني للفريق السعودي، فيما سجل جانج هيون سو وأندرسون تاليسكا الثالث والرابع، أما أهداف الخصم أحرزها ليونيل ميسي، سيرخيو راموس، كيليان مبابي، ماركينيوس هوجو إيكيتيكي.

وعقب المباراة نشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "سعيد جدًا بالعودة للملعب وإحراز الأهداف!!، ومن الجيد رؤية بعض أصدقائي القدامى!".

جدير بالذكر أن هذه المباراة كانت الأولى التي تجمع بين رونالدو وميسي منذ ديسمبر 2020، وقتما تقابل يوفنتوس وبرشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.