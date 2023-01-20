الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو: سعيد بإحراز الأهداف ومواجهة أصدقائى القدامى

رونالدو
رونالدو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، عن سعادته الشديدة بالعودة إلى هز الشباك مرة أخرى وذلك في المواجهة التي جمعت فريقه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وكان فريق نجوم الهلال والنصر الذي يقوده رونالدو قد تعرض للخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي.

 

أحرز رونالدو الهدف الأول والثاني للفريق السعودي، فيما سجل جانج هيون سو وأندرسون تاليسكا الثالث والرابع، أما أهداف الخصم أحرزها ليونيل ميسي، سيرخيو راموس، كيليان مبابي، ماركينيوس هوجو إيكيتيكي.

 

وعقب المباراة نشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "سعيد جدًا بالعودة للملعب وإحراز الأهداف!!، ومن الجيد رؤية بعض أصدقائي القدامى!".

 

جدير بالذكر أن هذه المباراة كانت الأولى التي تجمع بين رونالدو وميسي منذ ديسمبر 2020، وقتما تقابل يوفنتوس وبرشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

أخبار كريستيانو رونالدو ليونيل ميسى فريق موسم الرياض باريس سان جيرمان الفرنسي كأس موسم الرياض

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 20-1-2023

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

تعرف على خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة فى 2023

حسام البرمبلى يكشف جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات وتوفير بدائل آمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل