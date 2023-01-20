محمد أبو الخير لمتسابقة مريضة فى «الدوم»: فخور بيكى

شاركت المتسابقة «وفاء حسام» من محافظة البحر الأحمر في فئة الغناء ببرنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبالرغم من إصابة المتسابقة بنزلة برد إلا أنها أصرت على التواجد والغناء، وهو ما قدرته لجنة التحكيم بقوة، وقال محمد أبو الخير، مسئول الغناء: «أنا فخور بيكي جدًا، واللي بيفهم في الغناء عارف أن اللي تعبان برده هيقدر يغني ويوري صوته.. أنا سعيد بيكي وفخور بيكي».

وعرض برنامج «الدوم» تقريرًا عن حياة صاحب البصمة الواضحة في الإعلام العربي المحاور الراحل مفيد فوزي، وجاءت القصة: «في يوم اتكسرت فيه رجل فاطمة اليوسف، صاحبة مجلة روز اليوسف، كل اللي شغالين في المجلة كتبوا على الجبس أمنيتهم بالشفاء، الإ واحد بس هو مفيد فوزي، كتب: أتمنى أن أكون صحفيًا معروفًا».

«الجملة شدت انتباه سيدة الصحافة المصرية، فطلبت رئيس تحرير المجلة وقالت له: «النهاردة طلع قرار بتعين مفيد فوزي، مفيد فوزي كان مختلفًا وهو طفل وأمه هي اللي كانت شايفة فيه الموهبة وشجعته على الكتابة وهو صغير، واتعلم الشغلانة على إيد عمالقة الصحافة زي أحمد بهاء الدين، والذي استطاع أن يخمد فيه حبه لتقليد الكبير حسنين هيكل:"خليك لنفسك ومتقلدش حد"».

كما كرم برنامج «الدوم» في ثالث حلقاته، أسطورة الكوميديا الراحل الفنان سمير غانم من خلال تقرير عن ابن محافظة أسيوط بالتزامن مع إجراء الاختبارات في إقليم الصعيد وتحديدًا محافظة أسيوط.

وقال التقرير: «سمير غانم ابن أسيوط.. رحلته كانت مليانة مطبات، أبوه كان رجل شرطة قدمله في كلية الشرطة، سمير مكملش في الكلية واتفصل ودخل كلية الزراعة في الإسكندرية وبدأ رحلة الكوميديا، أبوه كان بيبعت له 10 جنيهات مكانش بيكفوه وكون فرقة مع وحيد سيف وعادل نصيف وبدأوا يكونوا نجوم وكانوا بياخدوا 3 جنيهات في الحفلة الواحدة» استضافهم التليفزيون واتطلب منهم يروحوا القاهرة، وسمير كان عينه على النجومية، وبدأت الشهرة من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم، والضيف أحمد، لحد موت الضيف أحمد وعم الحزن المكان، واختار سمير الطريق الصعب واعتمد على موهبته ونجح في السير في رحلة صعود فني وقدم أكثر من 300 عمل حتى أصبح أسطورة الكوميديا».