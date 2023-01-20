أحمد محمد عثمان ينقل تراث حلايب فى حلقة «الدوم»

شارك المتسابق أحمد محمد عثمان في حلقة اليوم من برنامج الدوم الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على قناة دي إم سي.

وقدم أحمد عدد من أغنيات التراث المصري في حلايب مما جعل لجنة التحكيم تشيد به مؤكدين أننا نبحث عن التراث المصري والتنوع الثقافي الهائل واشادت اللجنة بالمتسابق.

وكرم برنامج “الدوم”، الإعلامي والصحفي الراحل مفيد فوزي، من خلال تقرير عن الراحل باعتباره من أبناء الصعيد وقصته مع صاحبة الجلالة.

وقدم التقرير قصة الراحل بداية من أمنيته على قدم روز اليوسف المكسورة حين كتب عليها "أتمنى أن أكون صحفيا معروفا" بخلاف كل أصدقائه ممن تمنوا الصحة والشفاء لسيدة الصحافة الأولى فاطمة روزاليوسف، مما جعلها تصدر قرارا بتعيينه وصولا إلى براعته في روزاليوسف وحتى صدر قرارا بإيقافه عن العمل ولجوئه إلى صديقه عبد الحليم حافظ ومن ثم دخوله لعالم التليفزيون من بوابة الإعداد ودخوله لعالم الإعلام بقوة وضربته الإعلامية بحوار مع أديب نوبل حتى قدم برامجه القوية وأصبح واحدا من أعمدة الإعلام المصري.

وبدأت الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويعرض البرنامج على قناة DMC وتقدم حلقة اليوم مواهب الصعيد وأقيمت الاختبارات بأسيوط.

وحقق الموسم الأول من برنامج الدوم الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة نجاحا كبيرا للغاية وأخرج عشرات المواهب في الكثير من المجالات الفنية والإعلامية.

واختار القائمون على برنامج “الدوم” فى موسمه الثانى المطرب طارق فؤاد رئيسا للجنة تحكيم العازفين.

وروج الفنان طارق فؤاد، للمسابقة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، معلنًا انطلاق الاختبارات لفئة العازفين الموسيقيين والتى تشمل فئة العزف على “العود والناى والكمان والقانون والآلات الإيقاعية”.