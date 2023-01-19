«الدوم» يكرم أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم

كرم برنامج الدوم في ثالث حلقاته، أسطورة الكوميديا الراحل الفنان سمير غانم من خلال تقرير عن ابن محافظة أسيوط بالتزامن مع إجراء الاختبارات في إقليم الصعيد وتحديدا محافظة أسيوط.

وقال التقرير: "سمير غانم ابن أسيوط.. رحلته كانت مليانة مطبات، أبوه كان رجل شرطة قدمله في كلية الشرطة، سمير مكملش في الكلية واتفصل ودخل كلية الزراعة في الإسكندرية وبدأ رحلة الكوميديا، أبوه كان بيبعت له 10 جنيه مكانش بيكفوه وكون فرقة مع وحيد سيف وعادل نصيف وبدأوا يكونوا نجوم وكانوا بياخدوا 3 جنيه في الحفلة الواحدة" استضافهم التليفزيون واتطلب منهم يروحوا القاهرة وسمير كان عينه على النجومية وبدأت الشهرة من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد لحد موت الضيف أحمد وعم الحزن المكان واختار سمير الطريق الصعب واعتمد على موهبته ونجح في السير في رحلة صعود فني وقدم أكثر من 300 عمل حتى أصبح أسطورة الكوميديا".

كما كرم برنامج “الدوم” الإعلامي والصحفي الراحل مفيد فوزي، من خلال تقرير عن الراحل باعتباره من أبناء الصعيد وقصته مع صاحبة الجلالة.

وقدم التقرير قصة الراحل بداية من أمنيته على قدم روز اليوسف المكسورة حين كتب عليها "أتمنى أن أكون صحفيا معروفا" بخلاف كل أصدقائه ممن تمنوا الصحة والشفاء لسيدة الصحافة الأولى فاطمة روزاليوسف، مما جعلها تصدر قرارا بتعيينه وصولا إلى براعته في روزاليوسف وحتى صدر قرارا بإيقافه عن العمل ولجوئه إلى صديقه عبد الحليم حافظ ومن ثم دخوله لعالم التليفزيون من بوابة الإعداد ودخوله لعالم الإعلام بقوة وضربته الإعلامية بحوار مع أديب نوبل حتى قدم برامجه القوية وأصبح واحدا من أعمدة الإعلام المصري.

وبدأت قبل قليل، الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويعرض البرنامج على قناة DMC وتقدم حلقة اليوم مواهب الصعيد وأقيمت الاختبارات بأسيوط.