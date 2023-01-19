محمد أبوالخير لمتسابق من سوهاج فى «الدوم»: برافو

قدم المتسابق مصطفى هاني ابن محافظة سوهاج أغنية "مش باقي مني" لأحمد سعد ضمن اختبارات برنامج "الدوم" وقدم أداء مميزًا أمام لجنة التحكيم مما دفع الدكتور محمد أبوالخير مسئول الغناء للإشادة به قائلا: "برافو".

وبدأت قبل قليل الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعرض البرنامج على قناة DMC وتقدم حلقة اليوم مواهب الصعيد وأقيمت الاختبارات بأسيوط.

اختار القائمون على برنامج "الدوم" فى موسمه الثانى المطرب طارق فؤاد رئيسًا للجنة تحكيم العازفين.

وروج الفنان طارق فؤاد، للمسابقة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلنًا انطلاق الاختبارات لفئة العازفين الموسيقيين، والتى تشمل فئة العزف على العود والناى والكمان والقانون والآلات الإيقاعية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، أولى حلقات النسخة الثانية من أقوى برنامج لاكتشاف الموهوبين El Dome عبر شاشة مجموعة قنوات dmc يومي الخميس والجمعة 12 و13 يناير الجاري، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتعاد حلقات البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء.