الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الملكى في ورطة.. فياريال يتقدم على ريال مدريد بهدفين فى الشوط الأول

ريال مدريد وفياريال
ريال مدريد وفياريال

انتهى الشوط الأول من مباراة فياريال وريال مدريد المقامة بين الفريقين في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بتقدم الغواصات الصفراء بهدفين دون رد.

وباغت فريق فياريال نظيره ريال مدريد في بداية المباراة عن طريق إيتيان كابوي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط.

واستمرت محاولات ريال مدريد على أمل إدراك التعادل في الوقت الذي أهدر فيه لاعبو الفريق الملكي العديد من الفرص.

واستطاع صامويل تشوكويزي أن يسجل الهدف الثاني لصالح فياريال في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وأصبحت فرصة ريال مدريد صعبة للغاية في الشوط الثاني، حيث يحتاج إلى هدفين للعودة إلى نقطة الصفر.

ويمر ريال مدريد بفترة عدم توازن بعدما خسر أمام الغواصات الصفراء مؤخرًا في الدوري قبل أن يتعرض للسقوط في نهائي السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة.
 

ريال مدريد فياريال كاس ملك اسبانيا إيتيان كابوي صامويل تشيكويزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

وزير الخارجية السورى: نرفض محاولات النيل من دور الأونروا فى دعم الشعب الفلسطينى

بعد استقالة رئيسة وزراء نيوزلندا.. من يخلفها على رأس الحكومة؟

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

أحمد محمد عثمان ينقل تراث حلايب فى حلقة «الدوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل