الملكى في ورطة.. فياريال يتقدم على ريال مدريد بهدفين فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فياريال وريال مدريد المقامة بين الفريقين في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بتقدم الغواصات الصفراء بهدفين دون رد.

وباغت فريق فياريال نظيره ريال مدريد في بداية المباراة عن طريق إيتيان كابوي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط.

واستمرت محاولات ريال مدريد على أمل إدراك التعادل في الوقت الذي أهدر فيه لاعبو الفريق الملكي العديد من الفرص.

واستطاع صامويل تشوكويزي أن يسجل الهدف الثاني لصالح فياريال في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وأصبحت فرصة ريال مدريد صعبة للغاية في الشوط الثاني، حيث يحتاج إلى هدفين للعودة إلى نقطة الصفر.

ويمر ريال مدريد بفترة عدم توازن بعدما خسر أمام الغواصات الصفراء مؤخرًا في الدوري قبل أن يتعرض للسقوط في نهائي السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة.

