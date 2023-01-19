الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بخماسية.. برشلونة يسحق سبتة ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا

احتفال لاعبي برشلونة
احتفال لاعبي برشلونة

تأهل فريق برشلونة للدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز على مضيفه سبتة في مباراة الدور ربع النهائي بخمسة أهداف دون رد.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض فريق برشلونة استحواذه على مجريات اللعب منذ انطلاق المباراة، كما جاء الأداء الهجومي من جانبه فقط، وأبدى رغبة هجومية لتسجيل هدف مبكر.

في المقابل، اعتمد فريق سبتة على خنق مساحاته الدفاعية لحرمان لاعبي فريق برشلونة من الوصول للمرمى والعمل على عدم تلقي هدف مبكر.

وسجل رافينيا الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة 41 بعدما تلقى تمريرة من زميله فرانك كيسي، على حدود منطقة الجزاء وحولها بتسديدة سكنت الركن الأيسر من المرمى.

واستمرت محاولات لاعبي برشلونة لتسجيل هدف ثاني وقتل المباراة مبكرًا في الشوط الأول.

وسدد لاعبو برشلونة كرة وحيدة على المرمى من 3 محاولات، فيما خرجت محاولتين من الملعب، فيما لم تصل أي من محاولات فريق سبتة الثلاثة إلى مرمى برشلونة، إذ خرجت كلها من الملعب.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 71%، مقابل 29% لصالح فريق سبتة.

واستمر استحواذ فريق برشلونة على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة وكذلك كانوا الطرف الأكثر هجومًا على المرمى، فيما لم ينجح فريق سبتة في تشكيل أي خطورة على المرمى.

وشكل فريق برشلونة الخطورة على خصمه سبتة طوال أحداث الشوط الثاني وأبدى لاعبوه رغبة قوية في تسجيل الهدف الثالث وزيادة تقدمهم في النتيجة.

وسجل أنسو فاتي الهدف الثالث لفريق برشلونة في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وأضاف فرانك كيسي الهدف الرابع لفريق برشلونة في الدقيقة 77 بصناعة من رافينيا، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 90 بصناعة من زميله جافي.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات العب بنسبة 66%، مقابل 34% لفريق سبتة.

برشلونة كاس ملك اسبانيا كأس الملك مباراة برشلونة وسبتة ليفاندوفسكى

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