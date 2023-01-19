شركة الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء تكشف حقيقة تعدي شيف على طبيبة

علقت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على واقعة تعدي “شيف” على إحدي الطبيبات العاملين في الشركة ذاتها.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تؤكد شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه جارى التحقيق فى واقعة الشيف الذى صدر قرار من رئيس الشركة بتحويله للشئون القانونية لما بدر منه مخالفات ووقائع يعاقب عليها القانون لعل أبرزها تعديه بالالفاظ التى يعاقب عليها القانون على أحد الطبيبات البيطريات الموجودين بالمطبخ وتجاوزه حدود اللياقة والأدب فى تعاملاته مع رؤسائه بالعمل وعدم استجابته لأى تعليمات لصالح العمل”.