الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. حفل توقيع «سنوات الجري في المكان» للروائية نورا ناجي

نورا ناجي
نورا ناجي

تعقد دارالشروق للنشروالتوزيع، يوم الأحد المقبل، حفل توقيع ومناقشة رواية "سنوات الجري في المكان"للكاتبة الروائية نورا ناجي ويناقشها الكاتب الروائي طارق إمام.

من أجواء الرواية :

“لهذا ستكتبين رواية، وستحكين فيها كل شيء، لأن الرواية على عكس الجميع ستعيش، لو قرأها شخص واحد فقط، لو لم يقرأها أحد، لو بقيت على رف مكتبة قديمة في مدينة صغيرة، لو أهداها شاب لفتاته، أو اشتراها بائع وسط كراكيب بيت قديم، أو نسيها أحدهم على مقعد في ميكروباص، ستعيش وسنموت جميعًا".

"لذلك ستكتبينها، لأنكِ تكرهين الموت، وتريدين أن تظلي حية حتى لو عانيتِ من انتفاخ في مؤخرة عنقكِ، حتى لو تظاهرتِ أن حياتكِ الحالية هي حياتكِ الحقيقية، حتى لو لم تتمكني من مقابلة مصطفى، تريدين أن تظلي حية.

ونورا ناجي..  كاتبة وروائية مصرية ولدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر من فبراير 1987، وتخرجت من قسم الديكور في كلية الفنون الجميلة 2008، ثم عملت كمديرة تحرير لموقع نواعم، وهي عضو باتحاد كتاب مصر.

وألّفت نورا ناجي العديد من الكتب التي تنوعت ما بين الرواية الطويلة، والكتابة الأدبية غير الروائية، ومنها، بانا (رواية): صدرت عام 2015 عن دار ليلى كيان كورب للنشر والتوزيع بالقاهرة، الجدار (رواية): صدرت عام 2016 عن دار الرواق للنشر والتوزيع بالقاهرة، بنات الباشا (رواية): صدرت عام 2017 عن دار أجيال للنشر والتوزيع بالقاهرة، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس للثقافة في دورتها الرابعة عشرة لعام 2018، أطياف كاميليا (رواية): صدرت عام 2019 عن دار الشروق للنشر والتوزيع بالقاهرة، وحصلت على جائزة يحيى حقي للرواية عام 2021، الكاتبات والوحدة: صدر عام 2020 عن دار الشروق للنشر والتوزيع بالقاهرة.

ووصلت  نورا ناجي للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس للثقافة للأدباء الشباب في مجال الرواية في دورتها لعام 2020.

وحظت نورا ناجي بتكريم العديد من الجهات المحلية والدولية، وحصلت على عدد من الجوائز من أهمها، جائزة يحيى حقي للمركز الثاني في دورتها الأولى عام 2021 عن روايتها «أطياف كاميليا» مناصفة مع الروائي المصري عمرو عزت محمود عن روايته «الغرفة ٣٠٤»

إطلاق ومناقشة رواية سنوات الجري في المكان نورا ناجي الكاتب الروائي طارق إمام مقر مبني القنصلية بوسط البلد دارالشروق

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