الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2023 حسب تصريحات معهد البحوث الفلكية

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر المبارك 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

موعد أول أيام عيد الفطر 2023

“الدستور” ترصد جميع لتفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي: 

تصريحات معهد البحوث الفلكية

موعد عيد الفطر المبارك 2023

صرح معهد البحوث الفلكية من خلال منشور له نشره على موقعه الإلكتروني أن موعد عيد الفطر المبارك 2023 هو الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل وهو اليوم الأول من شهر شوال وأوضحت الحسابات الفلكية أن شهر شوال 1444هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل وهو المعروف باسم "يوم الرؤية".

موعد شهر رمضان 2023

وحسب بيان معهد البحوث الفلكية فإن موعد شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 والميلادى 2023 2023 يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، على أن يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيّا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر لها يوم 21 مارس.

إجازات شهر رمضان الكريم 

يتضمن شهر رمضان الكريم للعام الميلادي 2023، 8 أيام إجازة اسبوعية ويوم واحد بمناسبة الاحتفال بأعياد شم لانسيم وهو أجازة مدفوعة الأجر وتأتي الإجازات في رمضان 2023 كالآتي:

الجمعة 24 مارس – 2 رمضان.

يوم السبت 25 مارس – 3 رمضان.

يوم الجمعة 31 مارس- 9 رمضان.

يوم السبت 1 أبريل – 10 رمضان.

يوم الجمعة 7 أبريل – 16 رمضان.

يوم السبت 8 أبريل – 17 رمضان.

يوم الجمعة 14 أبريل – 23 رمضان.

يوم السبت 15 أبريل – 24 رمضان.

إجازة عيد شم النسيم 

وتأتى إجازة عيد شم النسيم يوم 17 أبريل الموافق 26 من شهر رمضان المبارك.

يذكر أن وزارة الأوقاف بقيادة مفتي الجمهورية هي التي تقوم بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بعد مغرب يوم السبت 29 من شهر رمضان، وتعلن عن موعد عيد الفطر المبارك.

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