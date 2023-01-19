الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بعزبة النخل في المطرية

حريق نشب داخل مطعم
حريق نشب داخل مطعم بعزبة النخل

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل مطعم  بعزبة النخل بنطاق المطرية بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مطعم بشارع الترعة التوفيقية في عزبة النخل الغربية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم الدفع بعدد من  سيارات الإطفاء وتم إخماد النيران، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، ويتولى رجال المباحث مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق هائل مطعم القاهرة اجهزة الامن النجدة

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