الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رشيد يرحب بقرار البرلمان الألماني اعتبار جرائم داعش ضد الأيزيديين إبادة جماعية

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

رحب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بقرار البرلمان الألماني اعتبار جرائم عصابات داعش الإرهابية ضد الأيزيديين إبادة جماعية.

وقال رشيد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نرحب بإقرار البرلمان الألماني عدّ ما حصل لأبناء شعبنا من الأيزيديين على يد داعش الارهابي أبادة جماعية ضد الإنسانية، وفق وكالة الأنباء العراقية واع. 

ودعا رشيد "المجتمع الدولي إلى ضمان معاقبة مرتكبيها وبذل الجهود للكشف عن مصير باقي المختطفين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم".
 

عدم جواز بقاء اي لاجيء في المخيمات

وكان قد شدد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد،الأحد، على عدم جواز بقاء أي لاجئ في المخيمات.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، مبينًا أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضرته وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، بحث أوضاع النازحين في عموم البلاد وأهم المشاكل التي تعيق عودتهم إلى مدنهم ومنازلهم وتنفيذ اتفاقية سنجار".

وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي أكد ضرورة "البدء بالعمل وتركيز الجهود على التنفيذ من أجل إعادة جميع النازحين إلى مدنهم ومنازلهم، وبما يؤمّن العيش الكريم الحر والآمن والمستقر"، مشددًا على "عدم جواز بقاء أى لاجئ في المخيمات".

وأشار إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العراقية ذات العلاقة، بضمنها وزارة الهجرة والمهجرين، وبين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على كافة الأصعدة، معربًا عن "استعداده للمساعدة في هذا الشأن لتذليل جميع المعوقات، وأن على الجميع دعم هذه الجهود".

واستمع رئيس الجمهورية ، وفق البيان، "لإيجاز قدمه أعضاء الوفد حول عمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، والخطط الموضوعة مع الجانب العراقي في حسم المشاكل التي تواجه النازحين وضمان عودتهم إلى منازلهم".

الايزيدينين عصابات داعش الإرهاب البرلمان

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