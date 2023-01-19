الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائبة التنسيقية: توجيهات الرئيس بزيادة سعر توريد القمح يشجع المزارعين

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين، يحمل في طياته رسالة تشجيع ودعم للصناعة والزراعة المصرية؛ نظرا لما يتيحه من تشجيع للمزارعين المصريين بتوريد كمية أكبر من القمح في ظل سعي الحكومة لتوفير مخزون احتياطي من السلع الاستراتيجية.

وأضافت مرثا محروس، أن ذلك سيعود بالنفع على البيئة الاقتصادية المصرية أولا والمواطن المصري ثانيا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن الدولة تفعل ما في وسعها لسد الفجوة الاحتياجية الاستيرادية.

ولفتت النائبة مرثا محروس إلى أن زيارة الرئيس السيسي لمدينة شربين ولقائه المزارعين "موقف إنساني وطني من الدرجة الأولى" والخروج بقرارات بعده يؤكد مدى شعور ووعي القيادة السياسية بالوضع العام، واصفة زيادة سعر التوريد بأنه "جبر خاطر" للمزارع المصري.

وذكرت أن دعم الحكومة للفلاحين خطوة مهمة في ملف دعم القطاع الزراعي المصري، وأن حماية حقوق الفلاحين والمزارعين يعزز من وجود الاستقرار المجتمعي، فضلا عن جهود الدولة المستمرة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

النائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة المصرية الحكومة

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