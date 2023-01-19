الرئيس السيسى يرحب بطلاب الأكاديمية العسكرية: القوات المسلحة تبنى شخصيات مقاتلة متكاملة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلاب الأكاديمية العسكرية الجدد، قائلًا: "أهلا بكم، كل التقدير والاحترام لكم لانضمامكم للقوات المسلحة"، مؤكدًا أن الانضمام للقوات المسلحة مهمة عظيمة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم، أن القوات المسلحة تعمل على إعداد إنسان ليس مقاتلًا فقط إنما نستهدف إعداده من كل الأوجه.

وتابع: "نعمل على إعداد الإنسان من الناحية العلمية، الثقافية، الفكرية، الإنسانية، والعسكرية"، مؤكدًا أن البناء الذي يتم في الأكاديمية العسكرية هو بناء متكامل للشخصية.