«القاهرة الإخبارية» تكشف حقيقة إطلاق النار خلال تظاهرات فرنسا

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من فرنسا، إنه منذ الصباح الباكر بدأت تظاهرات الفرنسيبن وبعض من الفيدراليات العمالية والعامة التي طالبت برفض مشروع قانون التقاعد والذي سيتم رفع سن التقاعد من خلال 62- 64 عامًا.

وأكد أن هذه التظاهرات ليست فقط من قبل الفيدراليات العمالية والعامة ولكن من قبل أحزاب المعارضة اليسارية وحزب الخضر، وأيضا أقصى اليمين أو اليمين المتطرف بالرغم أنه لا يشارك في مثل هذه التظاهرة الآن أن هذه التظاهرة ستكون في تمام الساعة الثانية ونص بتوقيت باريس، فيما خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مطالبًا الجميع بعدم خلط الأوراق وإحداث شلل في البلاد، وعدم تعريض أمنها واقتصادها للخطر، وذلك وفق المؤتمر الصحفي المستمر حتى تلك اللحظة.

وأشار شقير إلى أنه أمس، كانت هناك في مدينة مارسيليا بعض الشموع التي تمت إنارتها من فيدرالية العمال التي بدأت تستعد منذ الأمس في الشوارع الفرنسية والمدن المختلفة، منوها أنه تم رصدها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن هناك نحو 200 إلى 400 عنصر مشاغب يُمكن أن يُحدث بعضًا من الانفلات داخل هذه المسيرات والتظاهرات.

واختتم أن هناك 10 آلاف شرطي ودركي يقومون على تأمين هذه التظاهرات ولكن هذه اللحظة لن تكون هناك أي احتجاجات من قبل الشرطة الفرنسية، وهناك بعض الطلقات النارية في الهواء للاستعراض تعبيرا عن اللون الأحمر وهو لون الغضب التي تعلن من خلاله المتظاهرين الفيدراليين عن عزمها على الاستمرار والاستعانة بالشارع حتى يتم سحب مشروع هذا القانون

وفي وقت سابق حذر الخبراء الفرنسيون من دعوات الإضراب في فرنسا تُصيب البلاد الفرنسية بالشلل العام.