الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تكشف حقيقة إطلاق النار خلال تظاهرات فرنسا

إطلاق النار خلال
إطلاق النار خلال تظاهرات فرنسا

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من فرنسا، إنه منذ الصباح الباكر بدأت تظاهرات الفرنسيبن وبعض من الفيدراليات العمالية والعامة التي طالبت برفض مشروع قانون التقاعد والذي سيتم رفع سن التقاعد من خلال 62- 64 عامًا.

وأكد أن هذه التظاهرات ليست فقط من قبل الفيدراليات العمالية والعامة ولكن من قبل أحزاب المعارضة اليسارية وحزب الخضر، وأيضا أقصى اليمين أو اليمين المتطرف بالرغم أنه لا يشارك في مثل هذه التظاهرة الآن أن هذه التظاهرة ستكون في تمام الساعة الثانية ونص بتوقيت باريس، فيما خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مطالبًا الجميع بعدم خلط الأوراق وإحداث شلل في البلاد، وعدم تعريض أمنها واقتصادها للخطر، وذلك وفق المؤتمر الصحفي المستمر حتى تلك اللحظة.

وأشار شقير إلى أنه أمس، كانت هناك في مدينة مارسيليا بعض الشموع التي تمت إنارتها من فيدرالية العمال التي بدأت تستعد منذ الأمس في الشوارع الفرنسية والمدن المختلفة، منوها أنه تم رصدها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن هناك نحو 200 إلى 400 عنصر مشاغب يُمكن أن يُحدث بعضًا من الانفلات داخل هذه المسيرات والتظاهرات.

واختتم أن هناك 10 آلاف شرطي ودركي يقومون على تأمين هذه التظاهرات ولكن هذه اللحظة لن تكون هناك أي احتجاجات من قبل الشرطة الفرنسية، وهناك بعض الطلقات النارية في الهواء للاستعراض تعبيرا عن اللون الأحمر وهو لون الغضب التي تعلن من خلاله المتظاهرين الفيدراليين عن عزمها على الاستمرار والاستعانة بالشارع حتى يتم سحب مشروع هذا القانون 

وفي وقت سابق حذر الخبراء الفرنسيون من دعوات الإضراب في فرنسا تُصيب البلاد الفرنسية بالشلل العام.

الفيدرلاليات العمالية مشروع قانون التقاعد فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

اعترافات صادمة لعصابة استغلال الأطفال في مدينة نصر

نحو هيكل عربي موحد.. سياسيون: «قمة أبو ظبي» تقييم لحصاد تحركات 2022

28 يناير.. آخر موعد للترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج

بعد وفاة الملكة.. أندرو يطالب شقيقه الملك تشارلز باستعادة لقبه الملكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية