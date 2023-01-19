«بهي الدين» يكشف سبب اختيار صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب

أكد الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن مصر بها قائمة ضخمة للمبدعين وهو ما يؤدي إلى حدوث مناقشات كثيرة كل عام من أجل اختيار إحداها.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الخميس، إلى أن الحديث عن صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب 2023 “ثري للغاية” لأنها شخصية متعددة المواهب فهو شاعر عامية مصري وفنان وصحفي ورسام كاريكاتير، وكان لا بد أن يتم تقديمه لزائري معرض الكتاب بكل جوانبه المتعددة.

وأشار أيضا إلى اختيار كامل كيلاني شخصية معرض الطفل، وهو رائد أدب الطفل الذي استثمر واستلهم جميع الثقافات القديمة من أجل تقديم قصص للأطفال بشكل جديد سواء كانت الثقافة المصرية أو الأجنبية أو حتى الثقافة العربية بأشكالها.

وأوضح أن استثمار شخصيتين مثل صلاح جاهين وكامل كيلاني للمعرض هو ليس فقط ازدواجية وإنما هو تعبير عن الثراء المصري، منوها أن التنوع الثقافي المصري يتجلى في اللغة واللهجة، فالعامية المصرية هي أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ليناقش معرض الكتاب هذا العام الهوية المصرية بكل تفاصيلها.