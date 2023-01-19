تفاصيل انتحار طالبة بجامعة حلوان بعد تحرير محضر غش لها

نعى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الطالبة ياسمين أيمن، بقسم الهندسة الطبية الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة حلوان، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وشهدت جامعة حلوان واقعة مأساوية عندما ألقت فتاة بنفسها من أعلى مبنى الجامعة بسبب تحرير محضر غش لها.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لفتاة بأحد المبانى التابعة لجامعة حلوان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من العمر، وتبين إصابتها بكسور وكدمات.

وبعمل التحريات تبين أنها ألقت بنفسها من غرفتها بالمدينة الجامعية بعد تحرير محضر غش لها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي، وتحرر المحضر اللازم بالواقع.

وقالت التحريات الأولية إن المتوفاة طالبة في كلية الهندسة بجامعة حلوان، لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب إصابتها بكسور في معظم أنحاء جسدها، بالإضافة إلى إصابتها بنزيف دموي خارجي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وقررت انتداب طبيب شرعي لإجراء الكشف الطبي على الجثة للتأكد من سبب الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث وصرحت بدفن الجثة.

طالبت النيابة العامة مباحث حلوان بسرعة إجراء تحرياتها في الواقعة وكشف وملابساتها، وتم التحفظ على كاميرات مبني الجامعة للكشف ملابسات الواقعة، كما تم استدعاء زملاء الطالبة المتوفية لسماع أقوالهم في الحادث.