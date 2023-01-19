الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زمزم: مبادرة «خيرك سابق» تستهدف الفئات الأولى بالرعاية بلا استثناء

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنه فى ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى أثرت على المجتمع المصري، اتجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشرائح الأولى بالرعاية، والشرائح المتوسطة التي كانت تدعم وتساعد غيرها، ونتيجة للأزمة العالمية تأثرت وأصبحت بحاجة لتقديم العون لها، إلى إطلاق مبادرة "خيرك سابق".

وأكد زمزم، لـ"الدستور"، أن المبادرة تقدم الدعم والعون للشرائح الأولى بالرعاية، موضحًا أن "صناع الخير" كجزء من التحالف تساعد فى هذه المبادرة من خلال متطوعيها، حيث تستهدف الفئات المستحقة بلا استثناء في كل المحافظات.

وأشار إلى أن التحالف من خلال المبادرة يسعى لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية ودخول شرائح مستحقة للدعم، من خلال قاعدة بيانات عمل التحالف وتوحيدها بين الجمعيات.

وأكد أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم الغذائي لـ5 ملايين أسرة على مدار العام، وتنطلق عبر 3 مستويات، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، ومن خلاله تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، عن طريق منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.

وأشار إلى أن المستوى الثاني توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكل محافظات الجمهورية أو بتدشين سلاسل مطابخ وتكيات، فى حين يعمل المستوى الثالث على توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف.

ومن المقرر أن يتم تعميم ذلك على الجمعيات القاعدية من خلال استمارة لطلب إطعام شهري يتم بمقتضاها وصول المساعدة الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسرة المستفيدة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاولى بالرعاية الأزمة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسية حياة كريمة

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