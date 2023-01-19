رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث: الأنماط السياحية الجديدة طريق جذب 30 مليون سائح

قال نادر جرجس، الرئيس التنفيذي لائتلاف تنمية وإحياء التراث، إن الاهتمام بتنويع أنماط المنتج السياحي (ثقافي - ترفيهي - شاطئ - مؤتمرات - سفاري - علاجي - ديني - رياضي)، أصبحت ضمن أهم التحديات التي تحقق استرتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح.

وأضاف جرجس، أنه لا بد من العمل علي زيادة الطاقة الإيوائية طبقا للأماكن المستهدف تشجيع النمط الخاص بها وليس بشكل عشوائي أو زيادة في أماكن متشبعة من الغرف السياحية حتى لا تنزلق في مناقشة سعرية، بالإضافة إلى تقديم حوافز للانماط الجديدة واختيار الأشخاص المتخصصين في طريقة الترويج المناسبة لكل نمط بمفرده، وإقامة فعليات لكل نمط طبقا لطبيعة ونوع السائح المستهدف من هذا النمط.

وكان عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قد أكد أن الهيئة تسعى إلى جذب عدد من الانماط السياحية الجديدة والترويج لها من قبل تنشيط السياحة خلال الفترة الماضية لحذب انماط سياحية جديدة، خاصة وأن المحافظات السياحية قادرة على استقبال كل محبي الانماط السياحية المختلفة، بالإضافة إلى أننا نستطيع تقديم خدمة مختلفة ومميزة في كل نمط سياحي.

وأضاف القاضي أن سياحة حفلات الزفاف كانت ضمن الأنماط السياحية القديمة التي توارثتها مصر وكان مواطني الدول العربية هم من يقيموا أفراحهم في مصر، لذلك قمنا بإدراجها ضمن الاستراتيجية السياحية الجديدة وبدأت مصر تحصد المجهو الذي بذل في هذا النمط حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اول رحلة من الهند قبل ايام بعرض إقامة زفاف هندي في شرم الشيخ، وبعض هذه العائلات الهندية فائقة الثراء ترغب في عمل حفلات الزفاف الخاصة بها خارج الهند، واختيار مصر جاء بعد تنظم العديد من الحفلات والفعليات الخاصة التي أثرت بشكل مباشر في العالم الخارجي منها حفلا نقل المومياوات الملكية فاعلية نقل وطريق الكباش.