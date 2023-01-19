«التضامن» تطلق حملة لوعى الأسر المستفيدة من «تكافل» بالشروط المرتبطة بالدعم  

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة تحت شعار "اللى أوله شرط.. آخره فلوس فى الكارت"، حيث تهدف إلى رفع وعى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" بالشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالدعم.

وتتحرك الحملة في اتجاهين، الأول عن طريق بث 3 تنويهات تليفزيونية مختلفة لمخاطبة المجتمع المصرى عامة والأسر المستفيدة من "تكافل" على وجه الخصوص، ويتم بث التنويهات على 35 قناة تليفزيونية في نفس الفترة، ومن المقرر أن تستمر خلال شهر فبراير.

ويشمل الاتجاه الثانى أنشطة للتواصل الشخصى والمباشر مع الأسر من خلال الرائدات الاجتماعيات، حيث تمت طباعة وتوزيع مليون و200 ألف مطوية أو بروشور بها شرح مبسط لإجراءات وشروط برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل"، هذا بالإضافة إلى تصميم وطباعة ملصقات حائطية لتعليقها في الوحدات الصحية والوحدات الاجتماعية، وسيتم أيضا في المستقبل تعليق الملصق الحائطي في جميع وحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تقدم الخدمات الصحية ضمن برنامج التأمين الصحى الشامل.

وتحتوى التنويهات التليفزيونية والمواد الإعلامية على رسائل متعددة تشير إلى أن الدعم المشروط يسهم في الحد من شدة الفقر، وإلى تحسين حياة الأسرة، وتعزيز قدرة أبنائها على التمتع بمستقبل أكثر ازدهارا من حاضر والديهم.

ومن المتوقع أن تؤدى الحملة إلى خفض معدلات التسرب من التعليم وعمالة الأطفال عندما تلتزم الأسر بإلحاق أطفالها بالمدارس والانتظام في حضور الحصص المدرسية، وتسهم أيضا في تعزيز السلوكيات الصحية وخفض معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية عندما تلتزم الأسر بالتردد على الوحدات الصحية، وبالتغذية السليمة للأطفال والرضاعة الطبيعية.

وتُركز الحملة على بث رسائل لتوعية الأسر بالمفاهيم الصحيحة عن دعم تكافل، والعائد التنموي المتوقع منه للأسرة ومستقبل الأطفال، وأهمية الالتزام بشروطه.

ويتزامن مع بث التنويهات التليفزيونية، توزيع مواد إعلامية مقروءة على الأسر، تحتوى على رسائل وتعليمات تساعد الأسر فى الفهم الكامل للإجراءات المطلوبة للمساعدة على الالتزام بالشروط، وأماكن تقديم الخدمة، وكيفية تعزيز السلوكيات المجتمعية الإيجابية.