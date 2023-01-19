«تاروت العلاقات».. جديد هند عزت بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع كتاب "تاروت العلاقات" للكاتبة هند عزت، بتصميم غلاف للفنان كريم آدم، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 والتي تنطلق خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وجاء على ظهر الغلاف الخلفي للكتاب "لماذا أصبح الانفصال السريع نمطًا للعلاقات الحالية؟

هل نطبِّق ما نراه من محتويات السوشيال ميديا تحت مسمَّى Red Flags (الإشارات الحمراء)، بتعميم، وبدون خوض في تفاصيل علاقتنا كوسيلة للهروب من مواجهة أنفسنا والاضطرابات التي تسيطر عليها؟

هل أصبحت المصطلحات النفسية المتداولة على منصات التواصل، كالخوف من الالتزام وصدمات الطفولة والنرجسية والاعتمادية، شمَّاعة نُلقي عليها أسبابَ فشل العلاقات؟

وأخيرًا هل نخشى مواجهة أنفسنا؟.

أما عن هند عزت فهي روائية مصرية وصحفية حرَّة، من مواليد عام 1983. تخرَّجت في كلية التجارة جامعة القاهرة، والتحقت بالدراسات الحرة في كلية الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي. تكتب في عدة مواقع إلكترونية مصرية وعربية، ومؤسِّس ومدير تنفيذي للمجلة النسائية Beauties and The East. صدرت لها رواية بعنوان "حواديت قبل الاكتئاب".