لمواجهة الكراهية.. مقاضاة أستاذة جامعية في أمريكا بسبب الإساءة للنبي محمد

أعلنت جامعة مينيسوتا فصل أستاذة جامعية بعد اعتراض طالب مسلم على تصويرها النبي محمد في دورة فنية عالمي، بينما اعترفت الجامعة بارتكاب "زلة" "وتخطط لإجراء محادثات عامة حول الحرية الأكاديمية.

بينما أقامت الأستاذة الجامعية والتي تدعى إيريكا لوبيز براتر، دعوة على الجامعة، وقالت في دعواها إن الجامعة أخضعتها للتمييز الديني والتشهير وأضر بسمعتها المهنية والشخصية.

وقال محاموها في بيان "إنه من بين الأمور التي اتخذتها الجامعة تجاة الأستاذة الجامعية هو إنها معادية للإسلام بشكل لا يمكن إنكاره، منوهة إلى أن مثل هذه التعليقات التي تم نشرها في قصص إخبارية في جميع أنحاء العالم، ستتبع الدكتورة لوبيز براتر طوال حياتها المهنية، مما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على الحصول على منصب ثابت في أي مؤسسة للتعليم العالي".

وقال محامو لوبيز براتر، إن الدعوى رفعت إلى الجامعة وسترفع قريباً إلى المحكمة، وأصدر رئيس الجامعة فاينيس ميلر ورئيس مجلس الأمناء إلين واترز بيانًا مشتركًا قالا فيه إن “الاتصالات والمقالات ومقالات الرأي الأخيرة دفعت الجامعة إلى مراجعة أعمالها وإعادة فحصها”.

وجاء في البيان: “مثل كل المنظمات، نخطئ في بعض الأحيان، من أجل الاستماع من طلابنا المسلمين ودعمهم، تم استخدام لغة لا تعكس مشاعرنا تجاه الحرية الأكاديمية، بناءً على كل ما تعلمناه”.

ولم يتطرق البيان إلى الدعوى، لكنه قال إن الجامعة تدعم بقوة الحرية الأكاديمية، والتي يجب أن تتعايش مع دعم الطلاب.

وفي أكتوبر الماضي، عرضت لوبيز براتر لوحة من القرن الرابع عشر تصور النبي محمد في درس عن الفن الإسلامي، وبالنسبة للعديد من المسلمين، فإن التصوير المرئي للنبي محمد ينتهك عقيدتهم، وهو ما كان لوبيز براتر يعرفه.

وفقًا للدعوى القضائية، تضمن المنهج الدراسي لوبيز براتر ملاحظة مفادها أن الطلاب سوف يشاهدون صورًا لشخصيات دينية، بما في ذلك النبي محمد، كما يتضمن المنهج أيضًا عرضًا للعمل مع الطلاب غير المرتاحين لمشاهدة تلك الصور.

كما حذرت الفصل على الفور قبل عرض صورة النبي محمد، وقالت في مقابلات إعلامية الأسبوع الماضي، إن هدفها هو تعليم الطلاب "التنوع الغني" في المواقف تجاه مثل هذه الصور.

قالت لوبيز براتر إنها ورئيسة القسم كانا يناقشان تعليمها دورة جديدة، ولكن بعد شكوى الطالبة قيل لها "لم تعد هناك حاجة إلى خدماتها".

وتزعم الدعوى القضائية أنه بدلاً من اعتراف هاملين بأن لوبيز براتر، أظهرت الصور لغرض أكاديمي مناسب، واختارت الجامعة أن تفرض وجهة نظر دينية للطالب مفادها أنه لا ينبغي لأحد أن يشاهد صور النبي على جميع الطلاب والموظفين الآخرين.

وشكك مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو منظمة وطنية للحقوق المدنية للمسلمين، في الاعتقاد بأن سلوك لوبيز براتر كان معاديًا للإسلام. وقالت المجموعة إن الأساتذة الذين يحللون صور النبي محمد لأغراض أكاديمية ليسوا مثل "رهاب الإسلام الذين يعرضون مثل هذه الصور للتسبب في الإساءة"، وفقا للصحيفة.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي نظمه مؤيدو طرد لوبيز براتر، قالت الطالبة التي تقدمت بالشكوى إنها لم تر رسمًا للنبي محمد حتى فصل أكتوبر.

وقال آرام وداتالا، رئيس جمعية الطلاب المسلمين في هاملاين: "إنه لقلبي أن أقف هنا لأخبر الناس أن هناك شيئًا معاديًا للإسلام وأن شيئًا ما يؤلمنا جميعًا، وليس أنا فقط".

وقالت الجامعة إنها تعلمت الكثير عن مدى تعقيد عرض صور النبي محمد وتتفهم الآراء المختلفة حول هذه القضية الموجودة داخل المجتمع الإسلامي.