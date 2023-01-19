دورى القسم الثانى.. لافيينا يدافع عن قمة الصعيد أمام أسمنت أسيوط

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع الخامس عشر والأخير في الدور الأول بالمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني حيث يلتقي لافيينا المتصدر برصيد 32 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي مع فريق أسمنت أسيوط الثامن برصيد 17 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس وحقق لافيينا 4 انتصارات متتالية على شبان قنا والفيوم والنصر للتعدين وتليفونات بني سويف ويسعى لمواصلة انتصاراته والاحتفاظ بالقمة .

ويستضيف بترول أسيوط الثاني برصيد 31 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 10 نقاط بقيادة عماد عابدين ويسعى بترول أسيوط لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع النصر للتعدين بينما يحاول تليفونات بني سويف إيقاف نزيف النقاط بعدما نال هزيمتين متتاليتين أمام كيما ولافيينا.

ويستضيف الجونة الثالث برصيد 28 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو فريق شبان قنا الرابع عشر برصيد 13 نقطة بقيادة كمال الزين ويعاني الجونة من تذبذب نتائجه وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على المدينة المنورة وطامية والتعادل مع ملوي والمقاصة في حين جمع شبان قنا 4 نقاط من أخر مباراتين بالفوز على ملوي والتعادل مع طامية.

ويحل المقاصة الرابع برصيد 26 نقطة بقيادة طارق حجاج ضيفا على فريق الألومنيوم السادس برصيد 19 نقطة بقيادة أبوطالب العيسوي ولم يحقق المقاصة الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع الجونة والهزيمة أمام المنيا والمدينة المنورة في حين 4 نقاط من أخر مباراتين بالتعادل مع المنيا والفوز على المدينة المنورة.

ويستضيف طامية الثاني عشر برصيد 14 نقطة بقيادة فؤاد سلامة فريق الفيوم العاشر برصيد 15 نقطة بقيادة خاالد اينو في ديربي محافظة الفيوم.

ويحل المنيا الحادي عشر برصيد 15 نقطة بقيادة نبيل محمود ضيفا على كيما أسوان السابع برصيد 19 نقطة بقيادة علي عاشور ويستضيف ديروط التاسع برصيد 16 نقطة بقيادة سعد فاروق فريق المدينة المنورة الأخير برصيد 9 نقاط بقيادة شديد قناوي.

وتختتم مباريات الأسبوع الخامس عشر للمجموعة الأولى غدا بمباراة ملوي الثالث عشر برصيد 14 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي وفريق النصر للتعدين الخامس برصيد 20 نقطة في أول مباراة لحسن عبد المنعم المدير الفني للتعدين الذي تولي المسئولية بعد رحيل أشرف عرب .