الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى نفسى: ربط الأمراض العضوية بالعامل النفسى منذ تشخيص «الصرع»

الصرع
الصرع

قالت الدكتورة ساندرا وسيم السيسي، استشاري نفسي، إنه كان لا يوجد تخصص طبي نفسي عند المصريين القدماء، ولكن إحدى البرديات المصرية القديمة وصفت الاكتئاب بمعناه الحقيقي. 

تفسيرات نفسية 

وأكدت الدكتورة ساندرا وسيم السيسي، خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المصريين القدماء كانوا يلجأون إلى الشعوذة والعالم الآخر بسبب عدم تفسيرهم الأمراض النفسية وربطها بالأعراض العضوية في البداية.

الأمراض النفسية قديمًا

وأضافت في حديثها، أنه تم ربط الأمراض العضوية بالعامل النفسي بداية من تشخيص مرض الصرع، ولهذا تفسيرات الأمراض النفسية بدأت منذ هذا التوقيت التسلل إلى فكر المواطن المصري القديم.

ساندرا وسيم السيسي استشاري نفسي اخر النهار النهار الأمراض النفسية المصريين القدماء

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