الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية الأسبق يقدم واجب العزاء فى اللواء منصور العيسوى بمسجد الشرطة

اللواء احمد جمال
اللواء احمد جمال الدين

قدم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في الراحل اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن اللواء منصور العيسوى:

تولى حقيبة وزارة الداخلية في وقت صعب عام 2011 ـ خلفًا للواء محمود وجدي.

اللواء منصور العيسوي مواليد محافظة قنا.

وتولى منصب مساعد أول وزير الداخلية لأمن محافظتي القاهرة والجيزة.

كما تولى منصب محافظ المنيا.

اللواء احمد جمال 1
اللواء احمد جمال 1
للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق العزاء اللواء منصور العيسوي زير الداخلية الأسبق

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