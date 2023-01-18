وزير الداخلية الأسبق يقدم واجب العزاء فى اللواء منصور العيسوى بمسجد الشرطة

قدم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في الراحل اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن اللواء منصور العيسوى:

تولى حقيبة وزارة الداخلية في وقت صعب عام 2011 ـ خلفًا للواء محمود وجدي.

اللواء منصور العيسوي مواليد محافظة قنا.

وتولى منصب مساعد أول وزير الداخلية لأمن محافظتي القاهرة والجيزة.

كما تولى منصب محافظ المنيا.