الأربعاء 18 يناير 2023
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سياسي

«الحرية المصرى»: توجيهات الرئيس بزيادة سعر توريد القمح تساهم فى تشجيع المزارعين

ممدوح محمد محمود
ممدوح محمد محمود - رئيس حزب الحرية المصري

قال ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة سعر توريد القمح من المزارعين إلى 1250 جنيهًا للإردب تساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة بالقمح، وزيادة معدلات التوريد للصوامع الحكومية؛ بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من المحصول الاستراتيجي، خصوصًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول المستوردة للقمح.

وأضاف في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحقيق سعر عادل لتوريد القمح المحلي، وحصول المزارعين على حقوقهم، ويحفزهم على زيادة كميات التوريد، وخصوصًا أن مصر تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنويًا لسد احتياجات المواطنين من رغيف الخبز.

وأوضح أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر توريد القمح ومن قبلها سعر توريد قصب السكر، يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وخصوصًا أن القمح والسكر من السلع الاستراتيجية التي شهدت ارتفاعات قياسية في الأسعار بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مصلحة المزارعين من خلال تقديم حوافز إيجابية تشجعهم على زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمحصول القمح؛ بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية وزراعتها بمحصول القمح.

في سياق آخر، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا، صائب للغاية ويأتى في المقام الأول لدعم قطاع الزراعة في مصر والفلاح المصري أولًا وأخيرًا.

وأضاف محسب أن الرئيس السيسي يقدر جيدًا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو إحدى أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق، مؤكدًا دعمه الكامل لقرار الرئيس بزيادة سعر توريد إردب القمح.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات، وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى نصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.

ممدوح محمد محمود حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القمح المحصول الإستراتيجي

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