الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماركا: ديباي على بعد خطوة من الانتقال لأتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي
ممفيس ديباي

اقترب الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم فريق برشلونة، من الانتقال لفريق أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأت فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023 مطلع شهر يناير الجاري وتستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ديباي بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد بعد توصل الناديين لاتفاق حول رحيل اللاعب.

وغاب ديباي عن مران فريق برشلونة صباح اليوم، في إشارة لاقتراب انتقاله للروخي بلانكوس.

وعلى الرغم من تأكيدات إدارة نادي برشلونة أنه لن يرحل إلا إذا استقدم النادي البديل، إلا أن الضغط من إدارة أتلتيكو مدريد والتي توصلت لاتفاق مع اللاعب سرع من عملية انتقال اللاعب.

ومن المقرر أن يدفع أتلتيكو مدريد 3 ملايين يورو من أجل انتقال اللاعب، والذي ينتهي تعاقده مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

قيمة الصفقة المزمعة من ماركا أقل من المبلغ الذي طلبه نادي برشلونة للاستغناء عن مهاجمه الهولندي بـ7 ملايين يورو.

 

 وبعد تعاقد برشلونة مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجد ديباي صعوبة في المشاركة ضمن التشكيل الأساسي للنادي الكاتالوني حيث خاض مباراتين فقط منذ البداية بالدوري الإسباني هذا الموسم، واتضح خروج اللاعب من حسابات تشافي هيرنانديز في الفترة الأخيرة بسبب قلة الاعتماد عليه حتى كلاعب بديل.

ممفيس ديباي انضم لصفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر، ولعب 42 مباراة بقميص البلوجرانا، وسجل 14 هدفًا وصنع 2 لزملائه.

شارك في 419 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وسجل خلالها 159 هدفًا وصنع 96 لزملائه.

ويملك ديباي سجلًا دوليًا مع منتخب هولندا وصل إلى 86 مباراة، سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 29.

ممفيس ديباي برشلونة اتلتيكو مدريد الانتقالات الشتوية ديباي

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