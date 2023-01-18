الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر أكتوبر» يشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة سعر توريد أردب القمح

القمح
القمح

أشادت د.جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الأربعاء، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه مزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، والتي وصفتها "بشرة خير للمزارعين وسعر مقبول للجميع".

وقالت جيهان، في تصريحات صحفية لها اليوم إن القرار من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط.

وأكدت رئيس الحزب أن زيادة سعر توريد إردب القمح يرسل رسالة إلى المزارع بأن الدولة المصرية تقف جانبه وتدعمه، موضحة أن كل أردب قمح يزرعه المزارع يوفر استيراد هذا القمح من الخارج.

وأوضحت مديح أن زيادة قيمة توريد القمح للفلاح المصري تتواكب مع المصروفات التي يتكبدها، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا والموجة التضخمية التي تشهدها، مؤكدة أن التوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي توجه قومي تستمر الدولة فيه.

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي المزارعين زراعة القمح

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