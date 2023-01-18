الداخلية يكتفي بهدف في مرمى الحدود بالدوري الممتاز

حقق فريق الداخلية فوزا هاما على حساب نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد والداخلية مؤمن عاطف، في الدقيقة الـ74، من ركلة ركنية عن طريق أحمد داهش قابلها المدافع برأسية ترتطم بأقدام اللاعبين، لترتد له مجددا، حيث سدد الكرة داخل مرمى الحدود.

وعقب إطلاق عبدالعزيز السيد، حكم الساحة صافرته، يمنع القائم هدفًا مؤكدًا للداخلية، بعد تصويبة رائعة من المهاجم سمير فكري داخل منطقة الجزاء.

وكانت الدقيقة الـ38 تشهد أول الأهداف، عقب رأسية محمود بن والي مدافع حرس الحدود، إلا أن رضا السيد حارس الداخلية، يمنع الكرة من عبور خط المرمى.

وكان الحدود بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – خالد سامي – أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: محمد أحمد عبد الله – مصطفى جمال – أحمد فليكس.

خط الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتين أودو – كينجسلي كوكو.

وجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد – حامد الجابري – إبراهيم القاضي – أحمد قاسم – أحمد داوودا – مؤمن عوض – محمود ممدوح – أحمد علي – مصطفى صبحي.

أما تشكيل الداخلية كان الآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمد نجيب – بركات حجاج – أحمد سيد عبد النبي – عبد العزيز السيد.

خط الوسط: مؤمن عاطف – كليتشي شيميزين – محمود طلعت.

خط الهجوم: سمير فكري – حسين رجب – عيسى عبد الله.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي – محمود عزت – أحمد محمود – أحمد داهش – مهاب ياسر – محمد خليفة نصير – مصطفى فوزي – هشام صبري.

وبهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده لـ13 نقطة، دفعته للتقدم إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة، تركا منطقة الخطر بصفة مؤقتة لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

ويعد فوز الداخلية هو الثاني له هذا الموسم عقب الفوز على بيراميدز في الجولة التاسعة بنتيجة 2-1.

أما الحدود تجمد رصيده عند 11 نقطة، ليتراجع للمركز السادس عشر.