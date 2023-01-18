الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جروب الماميز».. عرض ثاني حلقات مسلسل «حكايات» السبت المقبل

جروب الماميز
جروب الماميز

يبدأ عرض الحكاية الثانية من مسلسل “حكايات”، والتي تحمل عنوان "جروب الماميز"، يوم السبت المقبل الموافق 21 يناير 2023، على قناة ON.

مواعيد عرض حكاية جروب الماميز 

ويعرض مسلسل جروب الماميز على شاشتي "ON" و"ON drama"، ويكون موعده  يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة ON E، ويعاد عرضه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل كما يعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

ويذاع المسلسل أيضًا عبر قناة ON drama، في تمام الساعة العاشرة مساءً على أن يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتتكون الحكاية من 15 حلقة، وتدور أحداثها حول إحدى المدارس الخاصة التى تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

وكانت الفكرة وليدة كل المشاكل التي سببتها "جروبات الماميز" خلال السنوات الأخيرة، منها مشاكل بسيطة وأخرى معقدة، وكان آخرها مشكلة تحدث فى أول يوم بالسنة الدراسية، حيث تنشر واحدة من الأمهات خبرًا يأتيها على واتساب، وتقوم بعمل إعادة توجيه له على الجروب بدون أن تتيقن إذا كان خبراً حقيقياً أم شائعة، فتدخل الأمهات فى حالة من الفزع ولوم للمدرسة على الإهمال، ليعرف الجميع بعدها أن الأمر ليس حقيقيا، فتتصاعد الأحداث.

أبطال حكاية جروب الماميز 


الحكاية من بطولة خالد سليم ودينا فؤاد وانتصار وحجاج عبد العظيم ووليد فواز ونورهان وهبة عبد الغني ويوسف إسماعيل وهشام الشاذلي ورباب ممتاز وأماني كمال.

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