«القليوبية التجارية»: دراسة ميكنة التعامل بين التاجر والمستهلك من خلال منظومة إلكترونية

قال رئيس غرفة القليوبية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، إن الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية على مستوى المحافظات، يدرسان مبادرة ميكنة التعامل بين التاجر والمستهلك لتقليل سلاسل الإمداد وتنشيط تجارة التجزئة والمساهمة في خفض الأسعار.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن العمل من خلال المنظومة الجديدة سوف يكون عبر نظام إلكتروني "نقاط" يربط عملية الشراء والبيع بين التاجر والمستهلك من خلال الهاتف المحمول ومن خلال حساب بنكي.

وأوضح الفيومي، أن النظام الإلكتروني الجديد سيحصل من خلاله التاجر والمستهلك على نقاط، تزداد كلما زادت عملية البيع من طرف التاجر، والشراء من قبل المستهلك، ويتم تحويل تلك النقاط إلى اموال أو هدايا يمكن استخدامها مرة أخرى فى الشراء.

وأشار رئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى أنه سيتم ربط الهاتف المحمول للتاجر والمستهلك بالمنظومة الجديدة، التي سيتم تعميمها على الهايبر ماركت ومحال التجزئة، كما هو معمول به حاليا ضمن بعض السلاسل التجارية الكبيرة.

وأوضح الفيومي، أن الهدف من المنظومة الجديدة، هو دعم التحول الرقمي في منظومة بيع ونقل السلع ضمن قطاع التجارة الداخلية والتجزئة، مؤكدا أن المنظومة الجديدة سوف تسهم في تنشيط حركة الأسواق، وهو ما يعد بادرة جيدة لدعم المستهلك والتاجر على حد سواء.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا دراسة عملية تمويل المنظومة الجديدة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيكون ذلك إما بمشاركة مادية بسيطة من قبل التاجر، أو بشكل مجاني بالكامل، موضحًا أن الفكرة تم طرحها في 2019 قبل جائحة كورونا، وتأخر تطبيقها نظرا للظروف الاقتصادية الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال الفيومي إن معارض "أهلا رمضان" تسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال طرح جميع منتجات السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

وشهدت معارض "أهلا رمضان" إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية والمستلزمات الرمضانية من الأرز والسكر والزيوت والمكرونات بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".