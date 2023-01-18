الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل تموين الإسكندرية يفتتح معارض «أهلًا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

افتتح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمد سعد الله معارض “أهلًا رمضان” بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تم تخصيص 5 مجمعات استهلاكية بأنحاء المحافظة لإقامة المعرض.

وتتضمن هذه المعارض، التي تم افتتاحها، اليوم الأربعاء، كميات وفيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن المجمدة، والسكر، والزيوت، والأرز، والمسلى، والدقيق، والمكرونات وغيرها من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق تصل إلى 30% ببعض السلع.

وتفقد سعد الله، السلع المعروضة والأسعار المعلنة والتأكد من جودة السلع المعروضة؛ لضبط الأسعار في الأسواق من خلال تواجد القطاع الحكومي كمشارك أساسي في الأسواق.

على صعيد آخر، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين بحوزتهما 515 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 51.5 كجم، ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات حوالي 5 ملايين و700 ألف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع غرب الدلتا، تفيد بقيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهما، أقرا بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الأسعار في الأسواق الاتجار في المواد المخدرة التحفظ على المضبوطات التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الاستهلاكية الأساسية

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