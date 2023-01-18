«ديربي الغضب».. تاريخ مواجهات ميلان والإنتر في كأس السوبر الإيطالي

تقام اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي ميلان وإنتر ميلان في "ديربي الغضب والكراهية"، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ويستعد فريق ميلان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وغريمه إنتر ميلان، على ملعب "الملك فهد الدولي" في المملكة العربية السعودية، في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ميلان وإنتر ميلان قبل المواجهة المرتقبة في كأس السوبر الإيطالي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها ميلان بغريمه إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

- والتقى الفريقان من قبل في نهائي كأس السوبر الإيطالي في عام 2011، وانتهت بفوز ميلان بنتيجة 2-1، وتتويجه باللقب.

- بينما تعد مباراة اليوم هي ثالث نهائي بينهما، حيث التقيا أيضًا في نهائي كأس إيطاليا عام 1977، وانتهت المباراة بفوز ميلان بهدفين دون رد.

- وخلال عام 2022 الماضي، التقى الفريقان في 4 مباريات، حقق خلالهم ميلان فوزين مقابل انتصار واحد لفريق إنتر ميلان، وكذلك تعادلا في مواجهة واحدة.

- وإجمالًا، التقى الفريقان في 217 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالهم ميلان الفوز في 71 مباراة، مقابل 79 انتصارًا لفريق إنتر ميلان، بينما تعادلا في 67 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ميلان 283 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 292 هدفًا من قِبل لاعبي إنتر ميلان.

مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

ويسعى فريق ميلان، تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي في نسخته الحالية.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يرغب أيضًا في تخطي عقبة ميلان ومحاولة التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي هذا الموسم.

ويخوض فريق ميلان مباراة اليوم بصفته بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 2021-2022، بينما يشارك إنتر ميلان في المباراة بصفته بطل كأس إيطاليا للموسم ذاته.