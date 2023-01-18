هيئة الدواء تعقد وينبار للتعريف بالأداة الجديدة المُستخدمة لمراجعة الأسماء التجارية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار للتعريف بالأداة الجديدة المُستخدمة لمراجعة الأسماء التجارية، والذي يهدف إلى التعريف بطريقة استخدام EDA Naming Checker في التقييم المبدئي للأسماء التجارية للمستحضرات البشرية؛ لسرعة الانتهاء من تسمية المستحضرات الجديدة، طبقاً للقواعد المُتبعة بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد الويبينار، غدا الخميس 19 يناير، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن الويبينار مقدم مجاناً لممثلي شركات الأدوية البشرية، وإدارات التسويق بشركات الأدوية، ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في ويبينار عن كيفية التقديم لدراسة الحالات بإدارة المتغيرات للمستلزمات الطبية، والذي يهدف إلى التعريف بالإجراءات المتبعة لكيفية تقييم حالات المتغيرات الناتجة عن تحديثات الـــMDR، مع تقديم الشرح المفصل لكافة المستجدات الخاصة بتقديم تلك الحالات.

وقالت الهيئة إنه تم عقد الويبينار أمس الثلاثاء عبر إحدى المنصات الالكترونية، لافته إلى أنه مقدم لممثلي شركات ومصانع المستلزمات الطبية، حيث حصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.