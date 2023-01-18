الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تعقد وينبار للتعريف بالأداة الجديدة المُستخدمة لمراجعة الأسماء التجارية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار للتعريف بالأداة الجديدة المُستخدمة لمراجعة الأسماء التجارية، والذي يهدف إلى التعريف بطريقة استخدام EDA Naming Checker في التقييم المبدئي للأسماء التجارية للمستحضرات البشرية؛ لسرعة الانتهاء من تسمية المستحضرات الجديدة، طبقاً للقواعد المُتبعة بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد الويبينار، غدا الخميس 19 يناير، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن الويبينار مقدم مجاناً لممثلي شركات الأدوية البشرية، وإدارات التسويق بشركات الأدوية، ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في ويبينار عن كيفية التقديم لدراسة الحالات بإدارة المتغيرات للمستلزمات الطبية، والذي يهدف إلى التعريف بالإجراءات المتبعة لكيفية تقييم حالات المتغيرات الناتجة عن تحديثات الـــMDR، مع تقديم الشرح المفصل لكافة المستجدات الخاصة بتقديم تلك الحالات.

وقالت الهيئة إنه تم عقد الويبينار أمس الثلاثاء عبر إحدى المنصات الالكترونية، لافته إلى أنه مقدم لممثلي شركات ومصانع المستلزمات الطبية، حيث حصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء ويبينار مراجعة الأسماء التجارية التقييم المبدئي المستحضرات الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

بيراميدز يحسم مصير صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

رئيس «مياه القناة» يفاجئ عددًا من المحطات لمتابعة سير وانتظام العمل

سائق يدهس شابًا أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

بالأسماء.. إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

تعذر وصول 7 متهمين بالتسبب في «وفاة صيدلي حلوان» لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى