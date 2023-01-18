الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد سنوات من الإنكار.. اعتراف «الفيشاوي» بابنه يقوده لتصدر التريند

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

تصدر الفنان أحمد الفيشاوى، صباح اليوم الأربعاء محركات البحث على جوجل وذلك عقب اعترافه بابنه تيتوس، بعد سنوات عديدة من الإنكار. 

وأعرب الفيشاوى عن سعادته بفوز نجله الصغير "تيتوس"، من طليقته الألمانية دنيسوولمان، ليكون هذا أول اعتراف صريح بابنه رسميا بعد خلافات مع وولمان، وإنكاره له خلال سنوات عديدة سابقة.

ووثق الفيشاوي صورة لنجله عبر حسابه في "إنستغرام"، علق عليها: "ابني أصبح كبيرًا وقويًا، فاز بفئة الكاراتيه واستمر في التقدّم"، ليعلق العديد من متابعيه: “أخيراً اعترفت فيه”.

وركز العديد من المتابعين على الشبه في ملامح الطفل ووالده، مؤكدين بأنه نسخة عنه، فيما اعتبر آخرون أن الطفل يشبه جدّه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

كانت بدأت قصة تيتوس الفيشاوي العام 2019، بعد تداول أنباء عن رفع قضية ضد أحمد فاروق الفيشاوي لإثبات نسب الطفل، وذلك بعد فترة بسيطة من قيام “لينا” ابنة أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي بنشر صورة لها برفقة طفل، وظن الجمهور أن الطفل شقيقها من والدتها، ولكن المفاجأة أنه كان شقيقها من والدها الفيشاوي.

الفنانة سمية الألفي والدة أحمد الفيشاوي، صرحت في وقت سابق بأنها لا تكن للطفل أية مشاعر، بل على العكس من ذلك أكدت أنها طالما تمنت ألا ينتمي هذا الطفل إليها وألا يكون حفيدها وفاروق الفيشاوي.

ووصفت الألفي تيتوس الفيشاوي بأنه ابن ليلة واحدة وأنها غير متأكدة من كونه ابن أحمد الفيشاوي أم لا، كما أفصح لها ابنها في وقت سابق بعدم تأكده من هذه المعلومة.

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