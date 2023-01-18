الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يحسم مصير صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

قال الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن النادي اعتاد على الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم الحديث فيها بشأن لاعبيه وعناصره الأساسية عندما يقترب في كل مرة من تحقيق بطولة، ولا يتعجب من الشائعات المرتبطة بقائد الفريق عبد الله السعيد وما يتردد عن رغبته في الرحيل.

وأضاف هاني سعيد للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن الحديث عن أمر استمرار عبد الله السعيد في صفوف بيراميدز من عدمه أصبح أمراً مملاً، والنادي أعلن أكثر من مرة أن السعيد قائد الفريق ولديه عقد ممتد مع النادي لنهاية الموسم المقبل.

وشدد على أن السعيد أخطر الإدارة خلال الساعات الماضية بشأن عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه والتي يتحدث فيها عن رغبته في الرحيل، وأنه ملتزم بعقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يتحدث مطلقا حول رغبته في ترك النادي وخوض تجربة أخرى، وأنه مرتاح في صفوف بيراميدز وهدفه قيادة الفريق لحصد أول بطولة في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز يعتز بالقائد عبد الله السعيد، وأن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم اللاعب من أي ناد آخر، واللاعب يركز حاليا على مواصلة مشوار الفريق في الدوري وكأس مصر وكذلك بطولة كأس الكونفدرالية.

هاني سعيد المدير الرياضي بيراميدز نادي بيراميدز عبد الله السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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