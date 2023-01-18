الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استعد لحياة مهنية عامرة بالنجاح.. توقعات برج العذراء 2023

أبراج
أبراج

يعتبر برج العذراء في عام 2023 على وشك الوصول إلى نقطة تحول في حياته المهنية، لذلك ابق يديك على عجلة القيادة، حيث تبدأ السنة الجديدة بتراجع كوكب المريخ في الجوزاء إلى نهايته أخيرًا في 12 يناير، مما يعني أن الكوكب سوف يجدد إحساسك بالطموح والالتزام بأهداف حياتك المهنية، في 3 فبراير  ستلاحظ أن مزاجك يبدأ في الانتعاش والرغبة في العودة إلى مشاعرك الفنية.

قد يكون عام 2023 عامًا من التطورات الرئيسية في العلاقات، خاصةً إذا كنت برج العذراء، سوف يدخل زحل برج الحوت ويجبرك على أن تصبح أكثر واقعية حول كيفية عمل ديناميكيات علاقتك على مدار العامين المقبلين، ستعطي الأولوية للالتزامات طويلة الأجل للأشخاص الذين اكتسبوا ثقتك حقًا.

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأربعاء 18 يناير 2023

بحلول 23 مارس سيبدأ بلوتو غزوته لمدة 20 عامًا في برج الدلو، مما يؤدي إلى تحول إلى منزلك السادس من الروتين والنظم، في هذا العام ستتعلم المزيد حول كيفية أن تصبح أكثر كفاءة بشأن أنشطتك اليومية، سيدخل كوكب المريخ أيضًا برج السرطان في 23 مارس هذا هو الوقت المثالي لاحتضان روح الفريق لديك وتصبح أكثر قوة من حيث العدد.

قد تجد نفسك تضع حدودًا وتحمي طاقتك في حوالي 20 أبريل، عندما يشعل كسوف القمر الجديد للشمس في برج الحمل حريقًا في منزلك الثامن، إذا كنت تعطي الكثير وتتلقى القليل جدًا فقد حان الوقت لاستعادة السيطرة على ما لديك، عندما يغلق خسوف القمر والقمر الدموي قد تجري محادثة تغير كل شيء (خاصة إذا كانت مع شقيق أو جار أو صديق مقرب).

 

في 16 مايو ستمنح دفعة من الإيجابية والتفاؤل والوفرة، نظرًا لأن كوكب المشتري يقضي ما تبقى من عام 2023 في بيتك التاسع من الخبرات والتوسع، فقد تجد نفسك مسافرًا بعيدًا ستشاهد العالم وتتعلم أشياء جديدة، لأن كل شيء قد حان لأخذها، قد تجد أيضا أن مغامراتك في الخارج تؤدي إلى فرص عمل غيرت قواعد اللعبة.

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأربعاء 18 يناير 2023

برج العذراء برج العذراء 2023 الحياة المهنية المغامرات مشاعر فنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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