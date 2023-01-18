الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأربعاء 18 يناير 2023

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: أفكارك البناءة والمتنوعة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كامل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك إلى أقصى حد، فهو يستحق منك التضحية الكبيرة.

صحياً: خفف من تناول المشروبات الغازية مع الطعام فهي مضرّة للمعدة.

حظك اليوم 17 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

حظك اليوم لمواليد برج الأسد 

مهنياً: يوم رائع جداً لرسم معالم مستقبلك المهني، وإذا تجاوزت بعض المشاكل فإن الأيام المقبلة ستكون أفضل ومشرقة.

عاطفياً: تعيش يوما عاطفيا وعائليا بامتياز  ما يجعلك تفتح دورة رومانسية مليئة بالعذوبة والمغامرات والاتصالات والمفاجآت.

صحياً: يوم من الاضطراب والقلق النفسي سببه خبر مزعج يقض مضجعك.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنياً: أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم لكي تتمكن من إنهاء المشاريع المطلوبة منك بجدارة ونجاح. 

عاطفياً: لا تكن متجافياً مع الشريك، فالتطورات كثيرة في العلاقة وخصوصاً بعد الأمور الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: تحتاج إلى الراحة لتستعيد نشاطك وتنفيذ أي من الالتزامات الطارئة.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 15 يناير 2023

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

حظك اليوم حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج الأسد حظك اليوم لمواليد برج القوس صفات تشترك بها الأبراج النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

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