حظك اليوم 17 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

يقدم «الدستور» حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان

نظرًا لأن القمر في برج العقرب يتجه نحو نبتون، فقد يكون عقلك في أماكن بعيدة وفرص قد تبدو بعيدة المنال قليلاً، يشجعك التدفق الإيجابي للطاقة على اتخاذ قفزة إيمانية وأن تكون جريئًا في السعي وراء حلمك، لا تدع الخوف من الفشل يوقفك بمجرد أن تبدأ ستدرك مدى الكمال بالنسبة لك.

برج العقرب

إذا كان هناك شيء تريده فليس من الجيد التظاهر بأنك لا تهتم، مع استمرار ديناميكي المريخ في قطاع رغبتك يمكنك محاولة التحدث عنه لكن حاجتك ستستمر، تلمح زاوية عطارد المثيرة إلى أنه بغض النظر عن الأعذار التي تقدمها، ستدرك أنه ما لم تفعل شيئًا حيال هذا، فستكون متوترًا ومثيرًا للانفعال.

برج الحوت

على الرغم من أنه قد يكون لديك الكثير من المشاريع الرائعة أثناء التنقل واهتمامك الشديد بالعديد من المشاريع الأخرى، فإن وجود الكواكب الرئيسية في قطاع هادئ يشجعك على تخصيص وقت لنفسك، والسبب في القيام بذلك هو أنه قد تكون لديك فرصة للتواصل مع تلك التيارات العميقة من الطاقة وأن تنغمس في الأفكار والرؤى الإبداعية التي يمكن أن تضيف بريقًا لخططك.

صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.