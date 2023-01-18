الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

علاء عابد: البيان الختامى للقمة الثلاثية أعاد القضية الفلسطينية لصدارة المشهد

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، أن البيان الختامي للقمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، يعيد وضع القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي العربي والعالمي.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن البيان الختامي حمل معه المخاوف التي تحيط بالقضية الفلسطينية بعد صعود الحكومة الجديدة ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية على الأماكن المقدسة والاستفزازات المتتالية.

وأوضح النائب علاء عابد، أن البيان أيضًا تضمن رسالة واضحة إلى الإدارة الإسرائيلية بألا تعول كثيرًا على صبر الدول العربية، لأنه قد ينفذ في حال استمرار هذه الأعمال غير القانونية.

ودعا النائب علاء عابد، الفصائل الفلسطينية إلى سرعة التوحد خلف القيادة الفلسطينية وتنحية الخلافات جانبًا في هذه الفترة الحرجة وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني على مصالح قادة هذه الفصائل الشخصية.

وثمن النائب علاء عابد، دعوة القمة المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

ووجه النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، التحية للرئيس السيسي الذي استشعر الخطر فدعا إلى هذه القمة وجعلها مستمرة من خلال استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية– الأردنية– الفلسطينية على جميع المستويات، حتى يتم استئناف مفاوضات السلام وتحقيق النتائج المرجوة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

اللاجئين الفلسطينيين القيادة الفلسطينية اللاجئين ا رئيس البرلمان العربي عاصم عاهل الأردن لرئيس عبد الفتاح السيسي

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