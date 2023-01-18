مختار: تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 62 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

جانب من الحملات

جانب من الحملات