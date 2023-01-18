دوري القسم الثاني.. مباراة قمة بين إف سي زد والسكة الحديد في المجموعة الثانية

يشهد استاد القاهرة الدولي في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، مباراة قمة بين إف سي زد والسكة الحديد، في الأسبوع الخامس عشر والأخير في الدور الأول بالمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني.

المباراة مهمة للفريقين اللذين يتساويان في رصيد 31 نقطة وينتظر نتيجتها فريقا القناة "31 نقطة " ووادي دجلة "28 نقطة".

السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن إف سي زد والقناة ومنذ تولى أمير عزمي المسئولية خلفا لمحمد صلاح قاد الفريق في 9 مباريات تعادل في الأولى مع منتخب السويس بدون أهداف ثم حقق 8 انتصارات متتالية على وادي دجلة بهدفين نظيفين وبتروجت 3-2 والنصر 1- صفر والإعلاميين 4- صفر والترسانة 2- صفر "اعتباريا" والقناة 1- صفر والإنتاج الحربي 1- صفر وبورتو السويس 2-صفر وخلال المباريات التسع اهتزت شباك الفريق مرتين فقط واحتفظ بنظافة شباكه في آخر 6 مباريات وبالتالي يسعى لتحقيق انتصاره التاسع على التوالي والاحتفاظ بالقمة.

في المقابل يحتل إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الثاني برصيد 31 نقطة وحقق 6 انتصارات في آخر 7 مباريات حيث فاز على مستقبل وطن 2-1 والعبور 1- صفر وإيسترن كومباني 2-1 وكهرباء الإسماعيلية 1- صفر ومنتخب السويس 2- صفر ووادي دجلة 1- صفر وتعادل مع الاتصالات 1-1 ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والصعود لقمة المجموعة والتخلص من أحد المنافسين الأقوياء على الصعود لدوري الأضواء والشهرة.

ترتيب فرق المجموعة الثانية قبل مباراة اليوم