الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غادة عبد الرازق تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

هنأت الفنانة غادة عبد الرازق، النجمة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها، الذى يوافق، يوم 16 يناير من كل عام، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي.


ونشرت غادة عبد الرازق صورة لياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت قائلة: "‏عيد ميلاد سعيد".


واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 43، الإثنين الماضي فهى من مواليد عام 1980 وتخرجت في الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات وهي في الـ15 من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.

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