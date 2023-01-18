الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل طرح التموين العيش الحر لغير حاملى البطاقات التموينية

مخبز
مخبز

أوضح عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل طرح وزارة التموين العيش الحر لغير حاملي البطاقات التموينية، قائلا :"تقدمنا للوزارة من شهر يوليو الماضي بهذا المشروع، على اعتبار أن لدينا 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، تشرف عليهم الدولة صحيا ورقابيا وتعطيهم حصص تموينية". 

 

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يوجد منظومة إلكترونية تعمل، لافتا إلى أنها المنظومة الوحيدة التي تبنت الفكر الإلكتروني باكرا.

 

وأوضح أنه بالنسبة لرغيف الخبز الحر، الخاص بالمخابز السياحية، والذي أقر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يكون وزنه 75 جرام، بسعر جنيه.

 

وأشار إلى أنه نظرا لصعود وانخفاض الأسعار، وتغير سعر الدولار، فقد بدأت هيمنة الدولة التي توفر هذه المنظومة إلى 70 مليون مواطن، في حين أنه يوجد 35 مليون مواطن آخر يحتاج إلى هذه الخدمة، فاقترحنا أن يشارك الـ 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية في طرحه.

 

وأشار إلى  أن الخبز الحر المقرر طرحه لغير حاملي البطاقات التموينية ،سيكون وزن الرغيف  90 جراما، وسيتم طرحه من خلال المخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية ويصل عددها أكثر من 30 ألف مخبز ، لافتا الى  أن وزارة التموين ستقرر السعر المناسب للخبز الحر  لغير حاملي بطاقة التموين وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف .

 

كما بين أن  الكارت الذكي الجديد سيتم شراؤه من مكاتب البريد المصري لغير حاملي البطاقة التموينية ويتم شحنه بأى مبلغ وصرف العيش المدعم من خلال هذا الكارت.

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وائل لطفي

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