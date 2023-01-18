الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الكويتى: القيادة السياسية تولى اهتماما بالقوات المسلحة

الشيخ طلال خالد الأحمد
الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن منتسبي الجيش الكويتي يحظون باهتمام ورعاية من القيادة السياسية تقديرا لدورهم المشرف في الدفاع عن تراب الوطن وحماية أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

 

وقال الشخ طلال الصباح - خلال مراسم ترقية الضباط من الدفعة (27) اليوم الثلاثاء أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يحرص على متابعة شئون القوات المسلحة كما يدعو إلى ضرورة العمل على الإعداد والتدريب والتأهيل والسعي إلى رفع الروح المعنوية ما يسهم في ارتقاء المستوى وكفاءة الأداء.

 

وذكر أن آمال وطموحات الوطن تقع على عاتق أبنائه المخلصين داعيا الضباط بأن يكونوا أهلا لتحمل مسؤولياتهم القيادية مستشعرين لأهميتها مستعدين للقيام بواجباتها واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت وخدمتها والعمل لأجلها.

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وائل لطفي

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