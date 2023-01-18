وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تتفقد مركز ميت محسن

قامت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مساء الثلاثاء بزيارة مفاجئة لمركز شباب ميت محسن التابع لإدارة شباب ميت غمر، لمتابعة سير العمل داخل الهيئات الشبابية.

تفقدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الزيارة المفاجئة، لمركز شباب ميت محسن سجل الحضور والانصراف، وسجلات الأنشطة وسجل الإيرادات والمصروفات بالمركز، كما تفقدت صالة الأنشطة بالمركز وكذلك النظافة داخل مركز الشباب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المبنى، بوجود أحمد جمال المشرف المالي والإداري بالمركز وانتظام السجلات الخاصة بالمركز، وغياب مديرة المركز فى الفترة المسائية.

تأتى هذه الزيارة المفاجئة لمركز شباب ميت محسن، فى إطار إهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بكل إدارة فرعية، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات المفاجئة التى سوف تقوم به الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

مركز شباب ميت محسن

مركز شباب ميت محسن